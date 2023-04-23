結婚相手のご両親や親族がどんな方々なのか、結婚前にはとても気になりますよね。そこで何か問題があれば、当然結婚に対しても身構えてしまいます……。今回は「結婚の挨拶に彼の実家に行ったら驚きの義母候補が現れた話」をお届けします。 緊張の初対面 さすがに彼の父とギャル（義母候補）のいちゃいちゃを見せつけられるのは……早々に帰りたくもなります。 Illustrator：オカザキワカコftnコラムニスト：藍沢ゆきの