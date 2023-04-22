X JAPAN¤ÎYOSHIKI¤¬¡¢21Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¡¦SixTONES½é¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¡¢²ñ¾ìÃæ¤òÇ®¶¸¤Î±²¤Ë´¬¤­¹þ¤ó¤À¡£¡Ú²èÁü¡Û»÷¤Æ¤ë¡©Kis-My-Ft2¡õSixTONES¤Î¥¢¥Ð¥¿¡¼¤³¤ÎÆü¤Î¤¿¤á¤ËÆüËÜ¤Øµ¢¹ñ¤·¡¢¥É¡¼¥à¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤¿YOSHIKI¤Ï¡¢¥é¥¤¥ÖÃæÈ×¤ËÆÍÇ¡¡ÖENDLESS RAIN¡×¤òÁÕ¤Ç¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ô¥¢¥Î¤È¤È¤â¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸²¼¤«¤é¤»¤ê¾å¤¬¤êÅÐ¾ì¡£¤Þ¤µ¤«¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ËÅìµþ¥É¡¼¥àÃæ¤¬ÂçÀä¶«¤·¡¢ÃÏÌÄ¤ê¤Î¤è¤¦¤Ê´¿À¼¤¬¶Á¤­ÅÏ¤Ã¤¿¡£¤µ