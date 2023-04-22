22Æü¸áÁ°5»þ45Ê¬¤´¤í¡¢Ê¡²¬»ÔÅì¶è¹áÄÇ¾ÈÍÕ5ÃúÌÜ¤Î¹ÁÏÑÆ»Ï©¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢Ä¾¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¿Æ±¶è»Ö²ìÅç¤Î²ñ¼Ò°÷¾®ÀîÂóÏº¤µ¤ó¡Ê43¡Ë¤Î·Ú¾èÍÑ¼Ö¤È¡¢±¦ÀÞ¤·¤Æ¤­¤¿Æ±»ÔÆî¶èÌîÂ¿ÌÜ2ÃúÌÜ¤Î²ñ¼Ò°÷Åì²¬Ë§¹¬¤µ¤ó¡Ê51¡Ë¤Î¾èÍÑ¼Ö¤¬¾×ÆÍ¤·¤¿¡£Ê¡²¬¸©·ÙÅì½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾®Àî¤µ¤ó¤Î¼¡½÷¤Ç¾®³Ø6Ç¯¤Î³¤Î¤¤µ¤ó¡Ê11¡Ë¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Ìó1»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë»àË´¤·¤¿¡£¾®Àî¤µ¤ó¤È¡¢¤Û¤«¤ËÆ±¾è¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ³Ø1Ç¯¤ÎÄ¹½÷¡Ê12¡Ë¡¢¾®³Ø3Ç¯¤ÎÄ¹ÃË¡Ê8¡Ë¡¢Åì²¬¤µ¤ó¤Î4