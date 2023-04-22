À¼Í¥¤Î´ØÃÒ°ì¡õ¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤Ú¤³¤Ñ¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ø¿·À¤³¦ ¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹TV!!¡Ù¡ÊËè½µÆüÍËÁ°10¡§00¡¢¢¨°ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯¡Ë¤Î23ÆüÊüÁ÷Ê¬¤Ï¡Ø²¦ÍÍÀïÂâ¥­¥ó¥°¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼¡Ù¡ÊËè½µÆüÍËÁ°9¡§30¡¢¢¨°ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯¡Ë¤È¤Î½é¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´ë²è¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥­¥ó¥°¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼¤È¥´¥Ã¥É¥¹¥³¡¼¥Ô¥ª¥ó¤ÎÀï¤¤¡Ø²¦ÍÍÀïÂâ¥­¥ó¥°¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼¡Ù¤«¤é¡¢¼ò°æÂçÀ®¡¢ÅÏÊÕÊËÅÍ¡¢Â¼¾å°¦²Ö¡¢Ê¿Àî·ë·î¡¢²Âµ×ÁÏ¤Î¼çÍ×¥­¥ã¥¹¥È5¿Í¤¬½¸·ë¤·¡¢