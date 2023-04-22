Ä¹ºê»ÔÅÚÌÚÉô¤ÎÃËÀ­²ÝÄ¹¡ÊÅö»þ¡Ë¤¬Ê£¿ô¤ÎÉô²¼¤ËË½¸À¤Ê¤É¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢»Ô¤Ï21Æü¡¢Ê£¿ô¤ÎÉô²¼¤Ë¥Ñ¥ï¥Ï¥é¹Ô°Ù¤ò¤·¡¢3¿Í¤Î¿¦°÷¤òµÙ¿¦¤Ê¤É¤ËÄÉ¤¤¤ä¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÃËÀ­¡Ê60¡Ë=4·î1ÆüÉÕ¤ÇºÆÇ¤ÍÑ=¤ò¸ºµë10Ê¬¤Î1¡Ê3¥«·î¡Ë¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤È¤·¤¿¡£»Ô¤Ï2021Ç¯¤«¤éÃËÀ­¤Î¹Ô°Ù¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö²þÁ±¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡×¤È¤·¤Æ¸ýÆ¬Ãí°Õ¤Ë¤È¤É¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ú¶ñÂÎÎã¤ÎÉ½¡Û¡Ö¥¯¥é¥¹¥¿¡¼µ¯¤­¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤é½Ð¼Ò¤·¤í¡×¥Ñ¥ï¥Ï¥éÁêÃÌ°÷¤¬Ê¹¤¤¤¿¸½¼Â