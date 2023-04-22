Åìµþ¡¦¹ý¹¾»Ô¤Ç¹âÎð½÷À­¤¬Ë½¹Ô¤ò¼õ¤±¤Æ»àË´¤·¤¿»ö·ï¤Ç¡¢¸¡»¡Ä£¤Ï¡¢¼Â¹ÔÌò¤Î19ºÐ¤ÎÃË¤ò¶¯ÅðÃ×»à¤Ê¤É¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤·¡¢¼ÂÌ¾¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£¶¯ÅðÃ×»à¤Ê¤É¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¡¢19ºÐ¤ÎÃæÀ¾°ìÚðÈï¹ð¤Ï¡¢2023Ç¯1·î¡¢¹ý¹¾»Ô¤Ë½»¤àÂç±ö°áÍ¿¤µ¤ó(Åö»þ90)¤ò²¥¤Ã¤Æ»àË´¤µ¤»¤¿¤¦¤¨¡¢ÏÓ»þ·×¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É¤·¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Åìµþ²ÈÄíºÛÈ½½êÎ©Àî»ÙÉô¤Ï¡¢ÆÃÄê¾¯Ç¯¤À¤Ã¤¿ÃæÀ¾Èï¹ð¤ò4·î12Æü¡¢¸¡»¡Ä£¤ËÁ÷¤êÊÖ¤·¡¢Àµ¼°¤ÊºÛÈ½¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢ÅìµþÃÏ¸¡