ÊÆ¹ñ¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¾¯Ç¯¤Î?ÉÔ°ÕÂÇ¤Á£Ë£ÏÆ°²è?¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¡Ö£Ô£Í£Ú¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤ÎÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»ö·ï¤Ï£¸Æü¤Ë¥¤¥ê¥Î¥¤½£¥ª¡¼¥¯¥Ñ¡¼¥¯¤Î¥ª¡¼¥¯¥Ñ¡¼¥¯¡¦¥ê¥Ð¡¼¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¹â¹»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡¦¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Î£³°Ì·èÄêÀï¤Çµ¯¤­¤¿¡££±£´¡½£²¤Î¥¹¥³¥¢¤Ç°µ¾¡¤·¤¿£±£´ºÐ¤Î¾¯Ç¯¥ì¥¹¥é¡¼¤¬ÂÐÀïÁê¼ê¤Ë°®¼ê¤òµá¤á¤¿¤¬¡¢ÇÔ¤ì¤¿¾¯Ç¯¡Ê£±£´¡Ë¤Ï¥Ñ¥ó¥Á°ìÈ¯¡£¶¯Îõ¤Ê±¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò´éÌÌ¤ËÊü¤Ä¤È¡¢¾¡Íø¤·