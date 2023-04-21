ソウル江西区（カンソグ）の金浦（キンポ）空港の滑走路で国内線旅客機が追突しそうになり、一歩間違えていれば人命被害につながりかねない事故が起きていたことが確認された。２０日、関連機関および業界などによると、前日１９日午前８時ごろ、済州（チェジュ）空港を離陸して金浦空港に着陸した大韓航空（ＫＥ１１１８）旅客機が誘導路を外れて滑走路を侵す事故が発生した。同じ時刻、エアプサン（ＢＸ８０２７）旅客機は滑走路