4yuuu編集部が実際に買ってよかったDAISO(ダイソー)の商品をピックアップ♡思わず「この商品は神！」と感激してしまうような、外出先で活躍するアイテムをご紹介します。出典：https://www.shutterstock.com/ja/image-photo/modern-laptop-vase-hyacinth-flowers-magazine-2282718651【ダイソー】外出先で活躍する便利グッズ?ドリンクテイクアウトバッグコンビニで作ってもらったドリンクを持ち運ぶときに、振動で中身がこぼ