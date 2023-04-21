20日にNHK総合で放送された衆議院千葉5区補欠選挙(23日投開票)の政治家女子48党の政見放送に、ジャニーズ事務所の創業者で2019年に亡くなったジャニー喜多川氏からの性被害を実名・顔出しで告発し話題を集めている、元ジャニーズJr.でミュージシャンのカウアン・オカモトが登場した。同党の立花孝志氏は、以前、自身のユーチューブチャンネルにて、政見放送を収録後にカウアンと談笑する動画を公開。政見放送にてジャニー氏の