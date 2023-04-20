爆発した大型宇宙船「スターシップ」＝20日（スペースXの中継映像より）【ワシントン共同】米宇宙企業スペースXは20日、開発中の大型宇宙船「スターシップ」とロケット「スーパーヘビー」をテキサス州の同社施設から打ち上げたが、想定通り分離せず約4分後に爆発した。宇宙船とロケットを組み合わせた全長は史上最大の120メートル。二つを組み合わせた状態での初の無人飛行試験だった。同社は飛行データを分析し、原因究明と改