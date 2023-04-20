【AFP＝時事】宇宙で撮影された史上初の映画『挑戦（英題：The Challenge）』が20日、ロシアで公開された。宇宙での映画撮影をめぐっては、米ハリウッド（Hollywood）でも人気俳優トム・クルーズ（Tom Cruise）さん出演作の計画が発表されている。ウクライナ紛争でロシアと西側諸国が対立する中、映画公開で先んじたロシアでは喜びの声も聞かれた。映画は、ロシアの宇宙開発企業ロスコスモス（Roscosmos）とテレビ局の第1チャ