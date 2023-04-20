スターバックスコーヒーに、2023年4月20日からスタバのコーヒーとエキストラバージン オリーブオイルを組み合わせた、新しいコーヒーのライン「スターバックスOleato」（オリアート）の商品が登場しています。「スターバックス リザーブ ロースタリー 東京」と、「スターバックス リザーブ」を取扱う全国の63店舗で販売中です。「どんな味なんだろう？」オリアートは、スターバックス ラテをはじめとするエスプレッソビバレッジや