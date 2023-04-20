アル・ヒラル戦での試合中、試合後の行動が波紋サウジアラビア1部アル・ナスルのポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドは、現地時間4月18日に行われたリーグ第25節アル・ヒラル戦（0-2）で、相手選手に背後から飛びかかるようなラフプレーでイエローカードを受けた。これ以外にも、タイムアップ後にロッカールームへ下がる際のジェスチャーが波紋を呼び、韓国メディアは「本当に狂ったのかも……」とご乱心ぶりを揶揄して