今から紹介する映像は、夜のスーパーマーケットで撮影されたものだ。買い物をして、それで終わり。あとは店を出て帰るだけのはずなのだが――この日、撮影者の身に不思議な出来事が起こった。さっきスーパーに行ったら、聞いたことない不穏なBGMが流れてて誰もいなくて裏世界に迷い込んだかと思った pic.twitter.com/NAEvhCBiaY— 勇者ロボ建造Vtuber華姉（かあね）りあん / ロボット建造師 石田賢司 (@BRLab) March 28, 20