２００２年〜１８年までＲＨＥＳＳＩは地球の低軌道から太陽フレアを観測してきた/Illustration/NASA（ＣＮＮ）米航空宇宙局（ＮＡＳＡ）は、太陽フレア観測のため約２１年前に打ち上げた人工衛星が、運用を終えて地球に落下すると発表した。人工衛星ＲＨＥＳＳＩは２００２年に打ち上げられ、１８年に運用が終了。ＮＡＳＡによると、米東部標準時の１９日午後９時半ごろ地球の大気圏に突入する。衛星の重量は約３００キロ。大気圏