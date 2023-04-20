◆ 猛牛ストーリー【第73回：茶野篤政】2023年シーズンはリーグ3連覇、そして2年連続の日本一を目指すオリックス。今年も監督・コーチ、選手、スタッフらの思いを「猛牛ストーリー」として随時紹介していきます。第73回は、シーズン開幕直前に支配下登録され、今や「1番・右翼」に定着した育成4位の茶野篤政外野手（23）です。四国アイランドリーグplusの徳島インディゴソックス出身。1年前には独立リーグの試合に出場するこ
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