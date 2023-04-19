4MEEE編集部が実際に買ってよかったDAISO(ダイソー)の商品をピックアップ！今回は、驚くほど便利で高コスパなおすすめグッズを5つご紹介します♡出典：https://www.shutterstock.com/ja/image-photo/home-office-desk-workspace-laptop-coffee-1699534864【ダイソー】高コスパなおすすめグッズ?チャック袋スライダー(3個)調味料や粉物など、最近はチャック式のものが多いですよね。きちんと閉められておらず、ちょっと開いて