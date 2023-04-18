熊本市内の公衆浴場で男子高校生に性的暴行を加えたとして、熊本県警熊本東署は17日、宇土市馬之瀬町の無職、生田秀久容疑者（52）を強制性交等の疑いで逮捕した。生田容疑者は「若い男の子が好きだった」などと容疑を認めているという。署によると生田容疑者は16日午後3時半ごろ、熊本市内の公衆浴場に1人で来ていた10代の男子高校生に「マッサージしてあげようか」「トイレに行こう」などと声をかけ個室トイレに連れ込み、性