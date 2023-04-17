【ソウル聯合ニュース】北朝鮮の朝鮮中央通信は１７日、故金日成（キム・イルソン）主席の生誕記念日「太陽節」（４月１５日）を迎え、金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長（朝鮮労働党総書記）が内閣と国防省の職員による体育競技を観覧したと伝えた。同通信は言及しなかったが、公開した写真では金正恩氏の隣に娘のジュエさん、後方に金正恩氏の妹、金与正（キム・ヨジョン）党副部長の姿を確認できる。金正恩氏は２月１７日
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