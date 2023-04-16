自民党茨城県連の海野透幹事長が16日、同日告示された市長選の候補者の出陣式であいさつした際、対立候補者について「あっちもあんまり美人じゃなくて良かったと思う」と発言した。海野氏は、党が推薦する候補者の妻について、「今日マスク外してるけど、マスクつけると非常に美人になる。いや、マスク外してもいくらか美人かもしれないけど」と容姿に触れる発言をした後、対立候補に言及した。発言後、報道陣から真意を問わ