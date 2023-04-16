盗撮目的で女子更衣室にカメラを設置した疑いで、いわき市の公立中学校の教員の男が逮捕されました。 １６日、県の迷惑行為等防止条例違反の疑いで逮捕されたのは、いわき市の公立中学校に勤務する佐藤広明容疑者（３０）です。 佐藤容疑者は、１５日の午前８時ごろに、いわき市内の建物の女子更衣室にカメラを設置した疑いが持たれています。 １５日の午後、建物の関係者が警察に通報して発覚し、佐藤容疑者は、「盗撮目的でカ