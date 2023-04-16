【ベルリン時事】長野県軽井沢町で開かれる先進７カ国（Ｇ７）外相会合に参加するドイツのベーアボック外相は１６日声明を発表し、「日本はドイツから（Ｇ７議長国の）バトンを勢いよく引き継いだ。１００％頼れる」と日本のリーダーシップに期待感を示した。ドイツは昨年の議長国。会合では、ウクライナに侵攻したロシアのプーチン大統領に対して、「その目的を達成させないという決意を示す」と強調。一方で、「（Ｇ７の）結