沖縄県の宮古島周辺で陸上自衛隊員10人が乗ったヘリコプターが消息を絶った事故で、海底で隊員とみられる5人の姿が発見された。陸自OBらでつくる「熊本県防衛を支える会」の川口英徳会長（80）は「毎日祈るような思いで無事を願っていた。残り5人も早く見つかってほしい」と悲痛な思いを述べた。【図でわかる】観光船事故でも行った「飽和潜水」とはヘリに搭乗していた坂本雄一師団長（55）は3月下旬、熊本市に司令部がある陸