何かを持っているのが見えて、とっさに飛びかかった――。和歌山市で岸田文雄首相に向けて爆発物が投げつけられた事件で、木村隆二容疑者（24）＝威力業務妨害容疑で現行犯逮捕＝を現場で取り押さえた地元の男性漁師（54）が報道各社の取材に応じた。男性漁師は「無我夢中だった」と当時を振り返った。容疑者ヘッドロック「漁港のおっちゃん」に称賛男性漁師は15日、岸田首相が衆院補選の候補者の応援演説に訪れると聞き、雑