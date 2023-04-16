岸田文雄首相の演説会場で起きた爆発事件で、逮捕された男を取り押さえた和歌山市の男性漁師（54）が16日、報道陣の取材に応じ「物を投げて、手元でまだ何かしていたので、とっさに飛びかかった」と当時の状況を振り返った。