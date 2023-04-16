かつて財政破綻した北海道夕張市長選は16日に告示され、いずれも市職員の経験を持つ現職と新顔2人が届け出た。財政再建を進めながら、人口減少や少子高齢化、公共施設の老朽化など、山積する課題にいかに取り組むかが問われる。現職の厚谷司氏（57）=立憲推薦=と元市職員の佐藤学氏（51）が、いずれも無所属で立候補した。元市職員の厚谷氏は市議を2期務めた後、前回選挙で初当選した。佐藤氏は、鈴木直道・前市長（現知事）