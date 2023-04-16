【AFP＝時事】米ニューメキシコ州でこのほど、警察が通報元の住所を勘違いし、在宅していた無関係の住人を射殺する事件があった。事件が起きたのは今月5日。同州のファーミントン（Farmington）警察署が「バレービューアベニュー5308番地」からドメスティックバイオレンス（DV）の緊急通報「911番通報」を受け、署員3人が出動。しかし、署が14日になって公開した、署員が身に着けていたボディーカメラの映像には、「5305」の番