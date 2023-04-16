新潟警察署は１６日、公務執行妨害と傷害の疑いで２４歳の女を現行犯逮捕しました。 逮捕されたのは、新潟市中央区の無職の女（２４）です。 警察によりますと、女は、１６日午前１１時３６分頃、新潟警察署の署内で、２０歳代の女性警察官の右肩付近に噛みつく暴行を加えて職務の執行を妨害し、女性警察官に出血を伴う軽いケガをさせた疑いがもたれています。 調べに対し、女は「覚えていない」と容疑を否認しています。 この
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