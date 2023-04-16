【ソウル聯合ニュース】韓国経済団体の全国経済人連合会が１６日に発表した世論調査結果によると、韓国の第１の協力対象国として回答者の８９．０％が米国を選んだ。調査は韓米同盟締結７０周年を迎え、４〜５日に韓国に在住する１８歳以上の１００４人を対象に実施された。第２の協力国は中国（３５．２％）で、続いて日本（２３．４％）、欧州連合（ＥＵ、１７．５％）などを選んだ。韓米同盟の分野別寄与に関する質問では「