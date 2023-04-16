ホンダの新型CL250と、その先祖にあたるドリームCL72スクランブラー（筆者撮影/写真：本田技研工業）ホンダが2023年5月18日に発売を予定する250ccスポーツ「CL250」は、1960年代や1970年代にヒットしたスクランブラーというスタイルを採用するバイクだ。オンロード車をベースに、オフロードでの走破性を高めたオン・オフ両用車がスクランブラー。当時、ホンダでも50ccや125cc、250ccや450ccなど、さまざまな排気量の「CL」シリーズ