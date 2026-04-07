オリエンタルランド「東京ディズニーリゾート」のあゆみと未来を紹介！1983年の東京ディズニーランド開園から、2024年の新テーマポート「ファンタジースプリングス」オープン、そして2028年に就航予定のディズニークルーズまで、常に進化を続けるパークの歴史を貴重な画像とともに紐解きます。夢と魔法の世界がどのように作られ、発展してきたのか、その軌跡を紹介します☆ 東京ディズニーリゾートのあゆみ 1979年