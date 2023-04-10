ÇÐÍ¥¤ÎÌÚÂ¼ÂóºÈ¤µ¤ó¤¬¡¢2023Ç¯4·î3ÆüÊüÁ÷¤Î¡ÖÀîÅçÌÀ¤Î·ÝÇ½³¦¡ÊÈë¡ËÄÌ¿®Êí¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢¡Ö¥­¥à¥¿¥¯Î®¡×¤ÎÇ¼Æ¦¤Î¿©¤ÙÊý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£¼ýÏ¿¸½¾ì¤ÎÎäÂ¢¸Ë¤ËÂçÎÌ¤ÎÇ¼Æ¦10Æü¤«¤éÆ±¶É¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¿·¥É¥é¥Þ¡ÖÉ÷´Ö¸ø¿Æ¡Ý¶µ¾ì0¡Ý¡×¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦É÷´Ö¸ø¿Æ¤ò±é¤¸¤ëÌÚÂ¼¤µ¤ó¡£º£²ó¤Ï¡¢Æ±ºî¤Ç¶¦±é¤¹¤ëËÙÅÄ¿¿Í³¤µ¤ó¤¬¥É¥é¥Þ¤ÎÎ¢Â¦¤ò¥ê¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¸½¾ì¤Ë¤Ï¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤¬¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤¿¤á¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÎäÂ¢¸Ë¤¬¤¢¤ê¡¢