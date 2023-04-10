¡ÚAFP¡á»þ»ö¡Û¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¦¥Ð¥ê¡ÊBali¡ËÅç¤Ç¡¢¥Ó¡¼¥Á¤ËÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥Ã¥³¥¦¥¯¥¸¥é¤¬»à¤ó¤À¡£ÃÏ¸µÅö¶É¤¬9Æü¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Æ±Åç¤Ø¤Î¥¯¥¸¥éÉºÃå¤Ï¤³¤³1½µ´ÖÍ¾¤ê¤Ç3Æ¬ÌÜ¡£¥Þ¥Ã¥³¥¦¥¯¥¸¥é¤ÏÂÎÄ¹17¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÍº¤Ç¡¢8Æü¸á¸å¤Ë¥¸¥å¥ó¥Ö¥é¥Ê¡ÊJembrana¡Ë¸©¤Î¥Ó¡¼¥Á¤ËÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£³¤ÍÎ¿å»ºÅö¶É´Ø·¸¼Ô¤ÏAFP¤ËÂÐ¤·¡¢»à³¼¤ÏÉÂÍý²òË¶¤ò¹Ô¤Ã¤¿¾å¤ÇËä¤á¤ë¤ÈÀâÌÀ¡£Àè¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¥¯¥¸¥é¤ÈÆ±ÍÍ¡¢ÉÂ»à¤·¤¿¤â¤Î¤È¤ß