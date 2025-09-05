タッチパネル注文で「廻らないグルメ回転寿司」を楽しもう！JR神田駅北口の改札から徒歩10秒ほどの駅チカにあるのが「神田江戸ッ子寿司 スマートレーン北口店」です。一歩足を踏み入れると、白を貴重としたオシャレな空間が広がります。店内席はテーブルが4席、カウンターが12席。基本的にはおひとりさまはカウンターに案内されます。1席ずつパーテーションで区切られていて、おひとりさまに配慮された造りになっています。注文は