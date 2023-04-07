◇セ・リーグ巨人2―4広島（2023年4月7日マツダ）巨人は好機であと一本が出ず、広島に敗戦。3連敗で借金1となった。4番の岡本和は9回1死一塁で左前打を放つなど、4打数3安打と気を吐いた。本塁打、打点こそまだないが、打率・423（26打数11安打）に上げ、リーグトップに浮上。「一試合一試合、なんとかしようと思ってやっている。また継続してやっていきたいと思います」と話し、チームバスに乗り込んだ。