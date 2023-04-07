6日、沖縄県の宮古島沖で、陸上自衛隊幹部の師団長ら10人が搭乗していたヘリコプターが消息を絶って丸1日が経過しましたが、依然、10人は行方不明のままです。捜索が続く現場近くから中継です。◇私は宮古島市の北に位置する池間島にいます。6日夕方、ヘリコプターは海の上で消息を絶ったとみられますが、この島では同じ頃、低空で飛行するヘリが目撃されていました。島民「珍しいな、（ヘリの飛行が）少し低かったなって