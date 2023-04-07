唯一20万台達成のクルマも 全体では売れ行き好調？2023年4月6日、日本自動車販売協会連合会（自販連）と全国軽自動車協会連合会（全軽自協）は2022年度（2022年4月から2023年3月）の年間車名別販売台数ランキングを発表しました。2022年度一番売れたのは…？自販連は登録車（5ナンバー／3ナンバー）ランキング、全軽自協は軽自動車のランキングをそれぞれ発表しています。【画像】イマ売れているクルマは精悍顔多い？ 人気車勢