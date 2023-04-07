株式会社カプコンは4月7日、『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション』のオリジナルグッズがあたる「カプくじ オンライン」の販売を開始した。価格は1回880円となる。『カプくじ オンライン』は、スマホ・PC等のWEBサイトから利用できるハズレなしのオンラインくじサービスだ。この度は4月14日に発売される『ロックマンエグゼ』シリーズのコレクション作品『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション』のオリジ
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