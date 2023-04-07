高島屋は７日、新宿高島屋で５月１３日にＤＤＴプロレスリングのイベントプロレスを開催することを発表した。百貨店でのプロレス開催は史上初の取り組み。１階ＪＲ口特設会場にリングを設け、試合やレスラーによるトークイベントやリング体験イベントを開催する。出場決定選手は高木三四郎、遠藤哲哉、上野勇希、クリス・ブルックス、赤井沙希、ポコたんほか。イベントは午前１０時３０分〜午後３時３０分まで行われ、入場は無料。