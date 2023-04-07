プロ野球巨人が2023年4月6日、横浜スタジアムでDeNAと対戦し0−4で敗れた。先発・横川凱投手（22）が5回に先制点を許し、7回には2番手・船迫大雅投手（26）が楠本泰史外野手（27）に3ランを浴びた。打線はDeNA投手陣の前に計5安打と精彩を欠き完封負け。第2戦に続いて完封され、同カード1勝2敗と負け越した。心配されるのが、この日3打数無安打で、開幕から19打席無安打となった坂本勇人選手（34）の状態だ。「ブリンソン選手は目