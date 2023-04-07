フランス１部パリ・サンジェルマン（ＰＳＧ）のアルゼンチン代表ＦＷリオネル・メッシ（３５）の自宅が襲撃されたと、スペインメディア「アンテナ３」が報じた。同メディアなどによると、６日の午前２時２３分にスペイン・バルセロナ郊外にあるメッシの自宅を黒い服にフードをかぶった男性２人が襲撃。防犯カメラの画像には２人が壁を乗り越えて敷地内に入り、ガレージのドアや窓、門などを壊して邸宅内に入ろうとする姿が捉え