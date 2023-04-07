名古屋の入管施設で2021年に死亡した、スリランカ人のウィシュマ・サンダマリさん（当時 33）。遺族らが亡くなる直前の様子が記録された監視カメラの映像の一部を公開しました。「姉のような犠牲者をもう出さないでほしい」。映像を公開した遺族は強く訴えています。【写真を見る】「私きょう夜死ぬ」「病院の点滴お願い」名古屋の入管施設で死亡のウィシュマさん“死亡直前の監視カメラ映像”一部を遺族側が公開【news23】