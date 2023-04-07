大谷は3回2死一塁からヘルナンデスに死球を与えたエンゼルスの大谷翔平投手が、5日（日本時間6日）に敵地で行われたマリナーズ戦で今季初勝利を挙げた。6回1失点の好投だったが、3回2死一塁でヘルナンデスに死球を与えた際の“行動”に米記者が注目した。マリナーズ地元紙「シアトル・タイムズ」のマリナーズ番ライアン・ディビッシュ記者は「オオタニが即座にヘルナンデスに向けて（帽子に手を当て）謝罪した。死球は故意では
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