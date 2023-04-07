歌手兼俳優のイ・スンギと女優イ・ダインが結婚する。【写真】イ・ダインの美人姉妹本日（4月7日）、2人は18時からソウル江南（カンナム）のグランドインターコンチネンタルソウル・パルナスで結婚式を行う。イ・ダインの母で女優のキョン・ミリと縁深いソン・ジチャンが結婚式を総括し、1部の司会はユ・ジェソク、2部の司会はイ・スグンが務める。祝歌はイ・ジョクが歌う。（写真提供＝OSEN）イ・スンギ（左）とイ・ダインなお、2