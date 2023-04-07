日本テレビ系朝の情報番組『ZIP！』（月〜金前5：50）のコーナー『流行ニュース キテルネ！』では、10日から14日まで、人気アニメ『名探偵コナン』の劇場版『名探偵コナン 黒鉄の魚影』（14日公開）とのスペシャルコラボを行うことが決定した。【集合ショット】豪華キャストが集結！『名探偵コナン』完成披露試写会同コーナーでは、ちまたでブームを巻き起こしているモノ・ヒト・コトを徹底調査し、今もっとも“キテいる！”