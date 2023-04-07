目を見て答える大谷翔平に「ちゃんとした人だ」■エンゼルス 4ー3 マリナーズ（日本時間6日・シアトル）エンゼルス・大谷翔平投手の“神対応”が話題を呼んでいる。5日（日本時間6日）、敵地で行われたマリナーズ戦に「3番・投手」で投打同時出場し、今季初勝利を挙げた。試合後のインタビューでは、レポーターの目を見て質問を聞き、水原一平通訳の目を見て日本語訳を聞いて答えるシーンにファンから「質問したい……」「ちゃん