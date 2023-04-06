ウクライナのゼレンスキー大統領は5日、ロシア軍との激しい市街戦が続く東部ドネツク州のバフムートをめぐる攻防について「（ウクライナ軍が）包囲され、兵士を失いかねない事態になれば軍幹部が適正な判断をする」と述べ、同軍が撤退する可能性に言及した。ロイター通信などが伝えた。【写真】激しい戦闘が行われているウクライナ東部バフムートの様子ゼレンスキー氏はこの日、隣国ポーランドを訪問。ドゥダ大統領との共同記