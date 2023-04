古代エジプトの第15王朝(紀元前1640〜1530年)は、ヒクソスと呼ばれる集団によって立てられた王朝です。そんな第15王朝の宮殿の遺跡から見つかった大量の「切断された手」についての研究結果をまとめた論文が、学術誌のScientific Reportsに掲載されました。First osteological evidence of severed hands in Ancient Egypt | Scientific Reportshttps://doi.org/10.1038/s41598-023-32165-8Palace pits with severed hands studied