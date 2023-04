by LEONARDO DASILVAマイアミ・シークアリウムで50年以上にわたり飼育され、2022年3月に引退するまで長年にわたり優雅なショーで観客を楽しませたシャチのロリータが、家族のいる生まれ故郷の海に帰されることが決まりました。Lolita, the 2nd-oldest orca in captivity, is finally getting released after more than 50 years | Live Sciencehttps://www.livescience.com/animals/marine-mammals/lolita-the-2nd-oldest-orca-in-